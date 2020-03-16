AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan deprem değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan deprem değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan deprem değerlendirmesi

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "İzmir'in artık deprem riskine karşın kaybedecek zamanı kalmamıştır.

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan deprem değerlendirmesi, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "İzmir'in artık deprem riskine karşın kaybedecek zamanı kalmamıştır. Bu hayati mesele siyaset üstüdür ve bu konuda ilgili aktörlerin görevlerini zaman kaybetmeden yerine getirmeleri vebali bir sorumluluktur." dedi.

Milletvekili Nasır, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve şehrin depremselliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar partisi olarak üzerilerine düşeni yerine getirmelerine rağmen yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle kentin depreme hazır olmadığını savunan Nasır, şunları kaydetti:

"İzmir'in artık deprem riskine karşın kaybedecek zamanı kalmamıştır. Bu hayati mesele siyaset üstüdür ve bu konuda ilgili aktörlerin görevlerini zaman kaybetmeden yerine getirmeleri vebali bir sorumluluktur. Çünkü nüfusun önemli kısmı kent merkezinde yaşamaktadır. Hükümet olarak TOKİ aracılığıyla sosyal konut projelerine devam edeceğiz. Büyük oranda yoğun dönüşümün olması gereken alanların kent merkezinde olması nedeniyle büyük görev ve sorumluluk büyükşehir ve ilçe belediyelere düşmektedir. Kentsel dönüşümle ilgili yapılacak her türlü çalışmada hükümetçe desteklenmesi gereken her konuda, iktidar milletvekilleri olarak bizler ve il başkanımız üzerimize düşen göreve hazırız."

Bu arada basın toplantısına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de kentin gelişimine yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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