AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan Şifne Yat Limanı açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çeşme Şifne Yat Limanı ihalesinin, süresi dolan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun yenilenmesinin ardından en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Necip Nasır, Urla ziyareti kapsamında partisinin ilçe başkanı Murat Nart ve Belediye Meclis üyeleriyle Çeşmealtı Yat Limanı alanında incelemelerde bulundu.

Bölgenin yat turizmi yönünden potansiyeline değinen Nasır, şunları kaydetti:

"Son Başbakan Binali Yıldırım'ın altyapısını hazırladığı İzmir'deki yat limanı sayısının artırılması ve böylece bölgenin yat turizminde bir cazibe merkezi haline getirilmesiyle ilgili başlattığı çalışmalar var. Çeşme Şifne Yat Limanı için süresi dolan ÇED raporunun yenilenmesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihaleye en kısa zamanda yapacak. 360 yat denizde ve 100 yat karada toplam 460 yat kapasiteli Şifne Yat Limanı Projesi'nin imar planı onaylandı. Altyapı ve üst yapı tesislerinin tamamının yapılması ve ekipman temin edilerek işletilmesi için yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmek üzere ihale hazırlıkları Bakanlıkça tamamlandı. Kentimize hayırlı uğurlu olsun."

Diğer projeler

Necip Nasır, Yeni Foça Yat Limanı Projesi'nin üst yapı ihalesinin de yıl sonunda yapılacağını ifade etti.

Çeşmealtı Yat Limanı için başlatılan ve 2013 yılında onaylanan imar planının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açılan dava nedeniyle 2016 yılında iptal edildiğini hatırlatan Nasır, şöyle dedi:

"Bakanlığın kararlı çalışmasıyla, yeniden hazırlanan imar planı 2018 yılında onaylandı. Ancak imar planı askı sürecinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce plana itiraz edildi. Konuyla ilgili Bakanlığımız itirazlar yönünde çalışmalarını devam ettiriyor. Ulaştırma Bakanımız ve bürokratları İzmir'le ilgili yatırımlara önem veriyorlar. İnşallah konuyu bizzat takip ederek, yat limanının Urla'ya ve İzmir ekonomisine kazandırılması ve bir an önce sonuçlanması için bakanlığımız ile irtibat halinde olacağız."