AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, Ödemiş Pazarını Gezdi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin hem ekonomi hem de belediyecilik konusunda deneyim sahibi olduğunu, kentin bu açıdan şanslı olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin hem ekonomi hem de belediyecilik konusunda deneyim sahibi olduğunu, kentin bu açıdan şanslı olduğunu söyledi.



Ödemiş'te cumartesi pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla bir araya gelen Nasır, yaptığı açıklamada belediye işinin gönül işi olduğunu belirterek AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez'e destek için geldiklerini söyledi.



Bezmez'in belirlemiş olduğu projeler olduğunu dile getiren Nasır, bu projeleri Ödemiş'i önümüzdeki yüzyıla taşıyacak yatırımlarla hayata geçireceklerini ifade etti.



Nasır, şunları kaydetti:



"Yerel yönetimlerde ilçeleriyle, büyükşehriyle

İzmir'i hak ettiği noktaya getirebilecek, çalışmaları yapabilecek bir

belediyecilik anlayışı gerekiyor. Bu da Ak belediyecilikle olabilecek. İzmir'i yönetmek sadece belediyecilik bilgisini gerektirmez. Bunun yanı sıra ekonomik bilgiyi de gerektirir. Bu noktada

İzmir çok şanslı, yıllardır Denizli'de belediyecilik yaparak, kendini ispatlamış, birikime sahip bir büyükşehir belediye başkan adayımız Zeybekci. Bunun yanında ekonomik bilgisiyle de İzmir'i

dünya kenti yapabilecek, hak ettiği noktaya getirebilecek birikim ve donanıma

sahiptir."

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