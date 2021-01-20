AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Edirne'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Yıldırım, daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'e ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, Canalp ile bir süre sohbet etti.

Yıldırım, daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında oda ve borsa temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile iş insanları katıldı.

Yıldırım, ETSO'daki toplantının ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, il başkanlığı binasının kongreyle aynı gün açılmasının güzel bir anı olduğunu söyledi.

İl binasında güzel hizmetler yapılacağını belirten Yıldırım, "İl başkanımız ve ekibi bu güzel binada Edirne için, 2023 hedeflerimiz için çalışmaya devam edecekler. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Edirne'ye yakışır bir il başkanlığı binası olmuş. Rabbim bu mekanda hem Edirnelilere hem de ülkemize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da güzel bir törenle il binasını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Yıldırım, daha sonra TED Edirne Koleji'ni ziyaret etti. Burada TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ve öğretmenler bir süre sohbet etti.

Kentteki bir otomobil bayisini ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Edirne'den ayrıldı.