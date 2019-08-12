AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: "Türkiye fındık konusunda belirleyici bir ülke"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklanmasının fındık politikası anlamında çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklanmasının fındık politikası anlamında çok önemli olduğunu söyledi.

Akçakoca'da 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede yaptığı inceleminin ardından Hemşin Köyünde bir fındık bahçesine girerek vatandaşlarla birlikte fındık topladı.

Bahçeden çıkan Yıldırım, üretici ile sohbet etti ardından onlarla çay içti.

Yıldırım, bölgenin sel felaketi ile bir acı yaşadığını fakat fındık fiyatının erken açıklanması ile biraz da olsun moral bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık meselesini bildiğini ve önemsediğini anlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız üreticinin hak ettiğini ve emeğinin karşılığını bulması için herkesi mutlu edecek bir taban fiyatı ilan etti." diye konuştu.

Düzce'de Ordu'da ve Giresun'da ana işi fındık olan vatandaşların bu yıl güzel bir mahsül alması ve yüzlerinin gülmesini dileyen Yıldırım şöyle konuştu:

"Fındık, Türkiye'nin esesında Dünya üretimi bakımından geçmiş dönemlere bakarsak, belirleyici bir ülke konumunda. Ama yavaş yavaş konumumuzda zayıflama görüyoruz. İnşallah fiyat politikası ile biraz fındık üzerinde yoğunlaşma imkanı olur. Fındık hem üreticiye hemde ülkemize önemli bir gelir kapısı olmaya devam eder. "

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun, Erdoğan'ı telefonuna "Reis" diye kaydettiği ortaya çıktı

Twitch ' cinsel içerikli yayın' için Ninja'dan özür diledi

ABD'li Jeffrey Epstein'in ölümündeki soru işaretleri komplo teorilerine neden oldu

Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!