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AK Parti İzmir yürütme kurulunu belirlendi

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapılan değerlendirmeler sonucu il yürütme kurulunun oluşturulduğunu bildirdi.

AK Parti İzmir yürütme kurulunu belirlendi, System.String[]
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapılan değerlendirmeler sonucu il yürütme kurulunun oluşturulduğunu bildirdi.
AK Parti İzmir Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kurulu belirlerken hassas davrandıklarını belirtti.
Sürekli, "Son derece aktif bir yönetim kurulumuz var. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Herkes son derece istekli ve hevesli. Bu da bizim heyecanımızı arttırıyor. Böyle genç ve dinamik arkadaşlarımız arasından yürütme kurulumuzu belirlerken çok hassas davrandık. Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve İzmir dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk." ifadelerini kullandı.
İzmir teşkilatında ilk kez uygulanacak görev bölümünün oluşturulduğunu kaydeden Sürekli, şunları kaydetti:
"Bu görev bölümüyle 5 yönetim kurulu üyesinden oluşan listede 5 Bölge Başkanı ve 1 Başkan Danışmanı belirlendi. Bölge Başkanlarımız koordinatörlerimiz ile bağlantılı çalışacak. Sık sık ilçeler hakkında raporlar toparlayacağız. Bu sayede ilçelerimizdeki eksiklerimizi, yapmamız gerekenleri daha net göreceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:31 Kaynak: AA
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