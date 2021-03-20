AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'den komedyen Hasan Can Kaya'ya tepki - Son Dakika

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, bir internet platformundan yayınlanan programda İzmit ile ilgili yaşanan diyalog nedeniyle Hasan Can Kaya'ya tepki gösterdi.

Güney, yaptığı açıklamada, siyasetin dışında bir İzmitli olarak konuştuğunu ve Kaya'nın İzmit ile ilgili alaycı kelimeler kullanıldığını belirtti.

Kaya'nın bir izleyiciyle kurduğu diyalogda İzmit'i sanki yaşanamaz bir şehir gibi anlatmaya çalıştığını aktaran Güney, "Yaptıkları bir espri değil, tam tersine kuşaklar boyu güzel İzmitimizde yaşayan ve burada yaşamaktan her zaman mutluluk duyan bizleri derinden üzmüştür. Hasan Can Kaya, buyursun gelsin İzmit'e. Tarih Koridoru'ndan başlayıp Seka Park'a gezdirelim. Kapanönü'nde kebap yedirelim. Yürüyüş yolunda dolaşalım. Oradan sahile inip, denize olta atalım. Sırtımızı Körfez'e verip, başımızı kaldırıp şöyle bir Bağçeşme'ye doğru bakalım. Neden İzmit olduğunu kendisi de görmüş olur. Şunu iyi bilmeli ki İzmit'te yaşamak ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.