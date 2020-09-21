AK Parti İzmit ve Gebze ilçe kongreleri - Son Dakika

AK Parti İzmit ve Gebze ilçe kongreleri

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığına Ali Güney, Gebze İlçe Başkanlığına ise Recep Kaya seçildi.

AK Parti İzmit ve Gebze ilçe kongreleri, System.String[]

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığına Ali Güney, Gebze İlçe Başkanlığına ise Recep Kaya seçildi.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılan İzmit İlçe Kongresi'nde Ali Güney'in hazırladığı yönetim kurulu aday listesiyle seçime gidildi.

Güney'in yeniden ilçe başkanı seçildiği kongrede, yönetim kuruluna şu isimler seçildi:

"Yusuf Sami Çınar, Yusuf Yıldız, Turgay Aydıner, İsmail Özdemir, Bülent Durmuş, Yusuf Taşer, Selim Ordu, Önder Karakaş, Hasan Demir, Muzaffer Kurt, Atilla Sevilmiş, Kezban Timurlenk, Nesrin Seçkin, Ebru Bayram, Ergün Karagöz, Muhammet Seydaoğlu, Yusuf Burgul, Halil Atay, Cemil Kanpara, Hasan Pancar, İsmail Solmaz, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yaşar Keskin, Mustafa Tarcan, Gülzade Ülgen, Önder Mutlu, Ömer Akbaş, Murat Çakmak, Fatma Alyüz."

Kongrede ayıca 50 kişilik il delegesi de belirlendi.

Gebze'de Recep Kaya başkan seçildi

Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen, mevcut ilçe başkanı İrfan Ayar'ın yeniden aday olmadığı Gebze İlçe Kongresi'nde de Recep Kaya'nın hazırladığı yönetim kurulu aday listesiyle seçime gidildi.

Kaya'nın ilçe başkanı seçildiği kongrede yönetim kuruluna şu isimler getirildi:

"Nevzat Gülmen, Vahdettin Duran, Mehmet Başaran, Raif Öztürk, Emrullah Bilgin, Esra Göncü, Nurcan Kavran, Faruk Cihad Gevher, Fikri Ünver, Enes Yaylak, Musa Yıldız, Mehmet Gökhan Abanoz, Mustafa Ateş, Behzat Dege, Vedat Gülcan, Fuat Han, Mehmet Ceylan, Muhammet Bıyık, Mustafa Önal, Mustafa Enes Koçer, Bülent Töngel, Sevim Kömürcü, Selim Malkoç, Salih Aksu, Fazilet Eda Durak, Ergün Kahraman, Birnaz Sağlam, E. Merve Öztürk Alpdoğan, Mücahit Emre Yazar."

Ali Güney, AK Parti, Gebze, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmit ve Gebze ilçe kongreleri - Son Dakika

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