Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz: Kadıköy'ü Mutlu Bir Kent Yapacağım

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz: Kadıköy'ü Mutlu Bir Kent Yapacağım

1 saat önce

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Mutluluk Yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz: Kadıköy'ü Mutlu Bir Kent Yapacağım, System.String[]
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Mutluluk Yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi. Yavuz, "Kadıköy eskiden çok daha güzel ve ayrıcalıklı bir yerdi. Fakat son dönemde çok geriye gitti. Kadıköy'ün insanlarını mutlu edeceğim" dedi.

 

Dünya Mutluluk Günü nedeniyle AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı tarafından Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Mutluluk Yürüyüşüne AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 

 

"İSTANBUL'A GÖRE STANDARTLARIN ALTINDA YAŞIYORUZ"

 

Yürüyüş öncesi konuşan Yavuz, "Bugün Dünya Mutluluk Günü biz de Kadıköy'de bize gönül verenler ile bir Mutluluk Yürüyüşü yapmak istiyoruz. Çünkü benim kampanyamın en büyük iddiası Kadıköy'ü tekrar mutlu bir kent yapmak. Eski huzurlu günlerine döndürmek. Kadıköy eskiden çok daha güzel ve ayrıcalıklı bir yerdi. Fakat son dönemdeki hizmet almamasıyla çok geriye gitti. Yeşilini kaybetti. İstanbul'a göre standartların altında yaşıyoruz. Mutlu günlerimizi özlüyoruz. Bunun için de bir yürüyüş yapmak istedik" ifadelerini kullandı. 

 

"KADIKÖY'Ü KADIN DOSTU KENT YAPACAĞIZ"

 

Kadıköy'ün insanlarını mutlu etmek için yapacağı projelerden bahseden Yavuz, "Kadıköy öncelikle bir kadın kenti. Nüfusumuzun yarısından fazlası kadın. Kadıköy'ü kadın dostu kent yapacağız. Gençlerimizin gideceği bir gençlik merkezi, büyük bir kütüphane, bir inovasyon merkezimiz yok. Bunların hepsini projelendirdik. Çocuklarımız için atölyeler kuruyor olacağız. Kadıköy bir emekli kenti aynı zamanda. Emeklilerin güzel vakit geçirebilecekleri yaşlı yaşam merkezleri yapacağız. Amatör spor, müzik kulüplerini destekliyor olacağız. Sahilde de yazlık sinema yapacağız" şeklinde konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

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