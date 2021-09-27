AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığından bilek güreşi yarışması - Son Dakika

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı, bilek güreşi gösterisi ve yarışması düzenledi.

Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen etkinliğe, dünya ve Avrupa bilek güreşi şampiyonu, aynı zamanda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Bilek Güreşi Federasyon Başkanı Niyazi Kurt'un yanı sıra, kadın ile erkek milli sporcular katıldı.

Burada açılış konuşmasını yapan AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, "Kadıköy'de AK Parti teşkilatı olarak sıradan siyasi faaliyetlerin dışında değişik, heyecanlı, gençlerle iç içe, halkımızla bütünleşecek şekilde faaliyetlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Denizolgun ise "Bugün Kadıköy'de dolaştık. Buradan dernek ziyaretlerine gideceğiz. Kadıköy'e geldiğimiz ilk andan itibaren buranın güçlü enerjisini ve insanların samimi niyetlerini gözlemliyoruz. Kadıköy bizim için özel bir yeri olan köklü bir İstanbul semtidir. Buradaki heyecanı, neşeyi net görüyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Kadıköy spora ve sporcuya çok kıymet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından bilek güreşi yapmak için kayıt olan vatandaşlar ile milli sporcular alanda bilek güreşi müsabakaları gerçekleştirdi.

Eğlenceli anlara sahne olan yarışmaların ardından müsabakalara katılan herkese hediye takdiminde bulunuldu.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.