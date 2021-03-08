AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sürdürecek.

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