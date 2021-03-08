Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2)

08.03.2021 14:49

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla TBMM'de bir komisyon oluşturulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla TBMM'de bir komisyon oluşturulacağını bildirdi.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri reformlar ve uygulamalarla yıllarca çağdaşlık, laiklik ve ilericilik adına kızların eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdiklerini söyledi.

"Yeri geldi işte buradaki birçok hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kapılardan geri çevrilenler söke söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Bu ikna odalarından geri çevirenler, daha sonra ana muhalefet partisinin de üst düzey yöneticisi olmadılar mı? İnkar ettiler, 'Hayır' dediler. Çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Dürüst değiller, dürüst olmadıkları için de millet bunlara hiçbir zaman iktidar vermedi, vermiyor. Yıllarca kamuoyu önünde kadının sadece adını kullanan buna karşılık geri planda hep ezen, horlayan, istismar eden hatta tacizde bulunan anlayışı, işte bu mücadeleyle hem deşifre ettik, hem gerilettik. Mecliste sadece AK Parti Grubu'nda 54 kadın milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Nereden nereye?"

"Her kazanımın altında sizlerin emeği ve mührü var"

Kamudaki istihdamda kadın oranının yüzde 40'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine geldiğini vurgulayan Erdoğan, bunun yine aynı mücadele sayesinde olduğuna işaret etti. Erdoğan, "Tarımdan sanayiye kadar her alanda hakları tam olarak verilmeden kayıt dışı çalıştırılan kadınların sayısının yarı yarıya azalmasını da biz bu şekilde sağladık. Bir kez daha altını çizerek tekrarlamak istiyorum; geçtiğimiz 19 yıla yakın zamanda ülkemizde milletimiz adına, özellikle de kadınlar adına elde edilen her kazanımın altında sizlerin emeği ve mührü var." dedi.

AK Parti Genel Başkanı olarak, Türkiye'nin en çok üyeye, en yaygın teşkilatlanmaya, en çalışkan kadrolarına ve en azimli mensuplarına sahip kadın kolları teşkilatına sahip bulunmakla gurur duyduğunu söyleyen Erdoğan, "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon. Hepsini koyun bir kenara, kadın kollarımızı koyun bir kenara, böyle bir noktadayız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza birlikte miras bırakacağız." diye konuştu.

"Rabiaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' diye söz verdik ve bu sözümüzü de yerine getireceğiz. Burada da hep birlikte evlatlarımızın geleceği için daha çok çalışacağımızın sözünü Türkiye'ye verelim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturuyor muyuz? Evlatlarımıza 2053 vizyonunu miras bırakıyor muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyor muyuz? Yunus Emre gibi 'Gönüller yapmaya geldik' diyor muyuz? Hacıbektaş gibi 'En büyük keramet çalışmaktır' diyor muyuz?" sorularını yönelttiği kadınlardan "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "Maşallah, barekallah, Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Kadın kollarını kurarken niyetlerinin Türkiye'deki tüm kadınlara ulaşmak ve onlar vasıtasıyla tüm hanelere girmek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Nasıl ki gençlik kollarını kurmamızın gayesi genç yaşlı ayrımı yapmak değilse kadın kollarımızı da böyle kısır bir düşünce üzerine inşa etmedik. Çünkü bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan sadece insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur." diye konuştu.

"Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir"

Merhum Neşet Ertaş'ın "Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu." ifadelerini hatırlatarak "Mesele bu." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca kadının şeytanlaştıran, hayvandan bile aşağı gören, istenildiği şekilde alınıp satılan bir mal olarak kabul eden anlayışların buradaki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınla birlikte tüm insanlığı metalaştıran bir zihniyeti dayatanların yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu işte bu hikmeti yüceltmekten geçiyor. Hepimizi üzüntüye boğan kimi acı hadiseleri inancımıza ve kültürümüze saldırma fırsatına dönüştürenlerin derdi asla kadınları korumak, onlara hakkını teslim etmek değildir. Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir."

Türkiye ve Türk milletiyle olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyeceklerini ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama bu durum, ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Yeni, tekrar. Bugün Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Dün akşam Adalet Bakanımla tekrar konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını ve zaten ardından da malum kişi biliyorsunuz, tutuklandı."

(Sürecek)

Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2)
Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2)
Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2)
Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2)

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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