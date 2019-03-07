Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

AK Parti Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

1 saat önce

AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

AK Parti Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı Tevriz Gül Vural, topluma yön verenlerin kadınlar olduğunu söyledi.

Vural, "Sarıkaya'nın geleceğinde biz kadınlara da büyük görevler düşmektedir. Bizler üreten, ürettiğini pazarlayabilen, hedefleri olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadın sayısının artmasını istiyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz emekleriyle bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum." dedi.

Programa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur, kadınlar kolu yönetim kurulu üyeleri ve kadınlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA

Sarıkaya, Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Güncel
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