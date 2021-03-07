AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: "İnsan demeye bile dilimiz varmıyor" - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: "İnsan demeye bile dilimiz varmıyor"

07.03.2021 16:03

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından sokak ortasında kızının gözü önünde darp edilmesi olayına ilişkin, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından sokak ortasında kızının gözü önünde darp edilmesi olayına ilişkin, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz. Dün yaşanan bu olaya vahşet diyorum. Bunu yapan insanlık dışı bir hareket yapmıştır" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi öncesi bilgilendirmede bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görevini Ayşe Keşir'e devredeceğini belirten Çam, "5 Aralık 2015 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verildiği gün almış olduğum görevi 6 yıl sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi çok anlamlı bir günde adayımız olan sayın Ayşe Keşir'e inşallah devredeceğim. Bugün tabii görüyorsunuz hazırlıklarımız devam ediyor. Çok görkemli bir salonda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak suretiyle kongremizi gerçekleştireceğiz. Bir yıl önce Mart ayının başında ilçe kongrelerimizle başladığımız süreci 8 Mart 2021'de de tamamlamış oluyoruz. İl, ilçe kongrelerimizin tamamına yakınını fiziki şartlarda yapmaya gayret gösterdik. 922 ilçemizde 81 ilimizde yenilenme, tazelenme, tecrübelenme ile genç arkadaşlarımızın birleşmesi sonucunda güzel kadrolar oluşturduk. Burada yanımda gördüğünüz bütün arkadaşlarımın çok ciddi emekleri var. Hem MKYK üyelerimizin hem de MYK üyelerimizin canla başla, fedakarca, eşlerinden ve evlerinden fedakarlık etme suretiyle il ve ilçelerimizde bu süreci tamamladık" diye konuştu.

"81 ilimizde de yüzde 60'a yakın değişim oldu"

Türkiye'nin 922 ilçesinde yaklaşık yüzde 70'in üzerinde değişim gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çam, "180 binin üzerindeki ilçelerimizde yönetim kadroları da genel merkez olarak biz gerçekleştirdik. Yaptığımız mülakatlar sonucunda. Toplamına baktığımız zaman 45 bine yakın kadınla mülakat yapmışız. Bu tabii ekibimizin başarısı. 81 ilimizde de yüzde 60'a yakın değişim oldu. AK Partimizin en önemli özelliği değişime açık olması ve görev teslimlerini bayrakları çok rahat bir şekilde kendilerinden sonra gelen ekiplere devredebiliyor olması. Bu kongrelerimiz sırasında hepinizin de gözlemlemiş olduğu bir gerçeklik vardır. Gerek ana kadememizde gerekse gençlik kollarımızda gerekse kadın kollarımızda bayrak teslimi yaptığımızda adaylarımız çıkarlar ve yönetim kadroları ile seçilmek suretiyle görevlerine devam ederler" şeklinde konuştu.

"İnşallah yarın hayırlı bir güne uyanacağız"

AK Parti'nin her zaman neferi olmaya devam edeceğini ifade eden Çam, "İnşallah yarın da delegelerimiz, protokolümüz burada olacak. Tribünlerimizde de dikkatli bir şekilde 81 ilimizden gelen bize, davamıza gönül vermiş arkadaşlarımız olacak. Liderimiz, Cumhurbaşkanımızın arkası sıra giden kadın kollarımızın inşallah burada seslerini daha fazla duyacaksınız yarın için. Hep birlikte bu heyecanı yaşıyoruz. Bundan sonra da genel merkezde yaklaşık 8 yıl başkan yardımcılığı, 6 yıl da kadın kolları genel merkez başkanlığı yapmış biri olarak her zaman partimizin neferi olmaya devam edeceğiz. Ankara Milletvekili olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlarım da kaldıkları yerden süreçlerini inşallah sürdürecekler. İnşallah yarın hayırlı bir güne uyanacağız" dedi.

"İnsan demeye bile dilimiz varmıyor"

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayı üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Çam, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz. Özellikle kadın kolları olarak tüm illerimizde şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu her daim vurguluyoruz. Dün yaşanan bu olaya vahşet diyorum. Bunu yapan insanlık dışı bir hareket yapmıştır. İnsan demeye bile dilimiz varmıyor. Tabii bu konuda takipçisi olacağız. Kadın kolları olarak da takipçisi olacağız. Birey olarak da insan olarak da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: İnsan demeye bile dilimiz varmıyor
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: İnsan demeye bile dilimiz varmıyor
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: İnsan demeye bile dilimiz varmıyor
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: İnsan demeye bile dilimiz varmıyor

Lütfiye Selva Çam, AK Parti, Samsun, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam: 'İnsan demeye bile dilimiz varmıyor' - Son Dakika


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