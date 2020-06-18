AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Virüs bulaşma tehlikesi ile şiddet mağduru kadının darp... - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, CHP Kadın Kolları tarafından yapılan 'Pandemi sürecinde şiddet mağduru kadınlar, darp raporu alamıyor' söyleminin yanlış olduğunu belirten açıklama yaptı.



Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Chp İl Kadın Kollarının; birkaç gün öncesinde Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin artması ve şiddet mağduruna yönelik hizmet veren kurumların iş ve işlerini aksattığı yönünde yaptığı basın açıklamasında; bazı olayların ve işleyişlerin yanlış aktarılması sebebiyle; Ak Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak bu açıklamayı yapmak ve doğruları kamuoyuna açıklamak istedim"dedi.



İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'in açıklaması şöyle;



"Şiddet Mağduru Kadınların, virüs buluşma tehlikesi sebebiyle, darp raporu alamadığı ifade edilmişti. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Şiddet gördüğü beyanıyla kolluk kuvvetlerini arayan ya da bireysel olarak müracaat eden şiddet mağduru bir kadın, Darp Cebir Raporu istemesi halinde, kolluk kuvvetleri aracılığıyla Sağlık Kuruluşuna götürülür ve Darp Cebir Raporu alınır. Darp Cebir raporu bireysel olarak gidilip alınabilen bir rapor değildir.



Koronavirüs sebebiyle kadın cinayetlerinin ve şiddet olaylarının arttığı söylenmişti. Bu söylem, hangi istatiksel rakamlarla açıklanmıştır? Bunu merak ediyoruz. İlimiz ve ilçelerimiz genelinde şiddet vakalarının, Pandemi öncesi ve sonrasında bir farklılık gözlenmemiştir.



Davaların askıya alınması ile sadece mağdur kadınların davalarının görülmüyormuş gibi gösterilmesi durumu da, gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Davaların askıya alınması; Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşımızı ve çalışanları korumak amacıyla yapılmıştır, lakin 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı talebi olan kadınların kararları mahkemece uygun görüldüğünde, aynı gün ya da 1 gün sonra mahkemeye çıkarılmaktadır.



Şiddet mağduruna yönelik hizmet veren kurumların, Sosyal Servislerin; iş ve işlerini aksattığı ya da geciktirdikleri yönünde yapılan açıklama da kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve halkımıza yanlış bilgi aktarımı yapılmaktadır. Öncelikle, Sosyal Servis açılımını yapmak lazım; belirli meslek gruplarının oluşturduğu "Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Çocuk Gelişimci" gibi tüm bu meslek gruplarının gerekli vakaları ayrı ayrı çözümlemeleri, incelemeleri, rehberlik ve gerekli yönlendirmelerini yapmaları ve raporu hazırlayarak vakayı sonlandırmaları işlevine denilmektedir. Bu vakalar, işlemlerin tamamlanmasından sonra raporlanır ve kurumsal sistemlere işlenir. Yani iş ve işlemleri aksatmak ya da geciktirmek gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle bir düşünce veya açıklama, bu kurumlarımızda gece gündüz büyük bir özveri ile çalışan kardeşlerimiz için haksızlık olacaktır.



Şiddete uğrayan Kadınların pandemi sürecinde, aileleri ve şiddet uygulayan kişi veya kişilerle evde kalması, mağdurun gerekli yerlere ulaşamaması ifadesi de doğruyu yansıtmamaktadır. Şiddet mağduru kadının kolluk kuvvetlerine ulaşması, şahsen ya da ihbar yoluyla olabilmektedir. Kadının böyle bir durumu istemesi halinde, kadın kolluk kuvvetleri aracılığıyla evinden alınabiliyor. Kadının kolluk kuvvetlerini istememesi halinde, zorla götürmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulamaları hakkında söylenenlerin de araştırılmadan ve bilmeden yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Şiddet mağduru kadının talebi ve mahkemenin uygun görmesi halinde alınan tedbir kararları doğrultusunda, ilimizde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce; Pandemi Sürecinde bile şiddet mağduru kadınlar aranarak veya ev ziyaretleri yapılmaya devam edilmiştir.



Koruma altındaki kadınların takip edilmemesi yönünde yapılan açıklama yine bilgisizce yapılmıştır. Kadın Konukevi Müdürlüğünde kalmakta iken, kendi isteğiyle oradan ayrılan kadının beyanına istinaden, İzleme talebinde bulunması halinde, Yine ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü) tarafından aranarak, can güvenliği ve şiddet riskinin olup-olmadığı, kaldığı yerin güvenirliliği, kurumsal talebinin olup-olmadığı sorulur ve görüşme tamamlanır. Bu görüşmeler yine raporlanarak kurumsal sisteme işlenir." - KIRŞEHİR