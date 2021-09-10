AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir." dedi.

Keşir, Kızılcahamam Çam Hotel'de düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kampın pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

AK Parti'yi 2001'de kurarken ülkenin çocukları ve onların yarınları için yola çıktıklarını belirten Keşir, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' sözü, partimizin kadın çalışmalarını ve vizyonunu özetlemektedir." dedi.

"5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir" diyen Keşir, "Anayasa'dan Türk Ceza Kanunu'na, İş Kanunu'ndan Medeni Kanun'a, Engelliler Kanunu'ndan, eğitim ve sağlık alanındaki düzenlemelere kadar kadınların demokratik hak ve taleplerini karşılayarak, fırsat eşitliği araçlarına erişimini çağdaş seviyelere getirdik." ifadelerini kullandı.

Keşir, her alanda kadınların ve çocuklarının hayatlarını kolaylaştıracak medeni düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Kadınların yıllar boyu hem yasakçı vesayetçi zihniyetlerle hem de eğitime erişilebilirlik sorunları nedeniyle uzunca bir süre istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılamadıklarını dile getiren Keşir, "Yasakların ortadan kalkması, 81 ilde erişilebilir eğitim fırsatları, kadınlar için aldığımız en önemli mesafelerdendir ve böylelikle diğer tüm alanlardaki makası da hızla kapatıyoruz, kapatacağız." diye konuştu.

"Çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir"

AK Parti'nin 20 yılda, kadınların üniversite eğitimine erişimini yüzde 13,5'ten yüzde 46'ya yükselttiğini vurgulayan Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna bağlı olarak kamuda çalışan kadınların oranı yüzde 40'ı aştı, kadın öğretmen oranı yüzde 60, avukat oranı yüzde 46, hekim oranı yüzde 44, öğretim görevlisi oranı yüzde 43 oldu. TBMM'de kadınların temsili, AK Parti'ye kadar ne yazık ki 1935'teki yüzde 4,1 oranı hiç aşılamadı hatta zaman zaman yüzde 1'in altına dahi düştü. Bugün yüzde 17'yi aşan bir oran ile kadınlar parlamentoda temsil edilmektedir."

Muhafazakar demokrat bir parti olarak ailenin, bireyi topluma hazırlamadaki rolünün ve görevinin de bilincinde olduklarını belirten Keşir, "Hak ve görev dengesi sağlıkla inşa edilmiş aileler ile çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kadın Kollarının geleneği olan bir teşkilat olduğunu belirten Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kız çocuklarının, kadınların ülkenin beşeri sermayesindeki yerini artırarak güçlendireceklerini dile getirdi.

Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'a Kadın Kollarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.