AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı el emeği ürünleri çarşısı açtı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından, "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" sloganıyla hazırlanan el emekleri çarşısı, Samsun'da da açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Salonunun yanında kurulan çarşının açılışında yaptığı konuşmada, kadınların yetenekleri ve gayretlerinin bu tür çarşılarda daha iyi görüldüğünü, yapılan ürünlerle de ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise AK Parti kadınların ürünlerini sergiledikleri ve satışa sunabilecekleri küçük bir çarşı kurduklarını anlattı.

Ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak kurulan çarşının 3 gün açık kalacağını bildiren Keser, "Çarşımızda kadınlar kendi ürettikleri doğal ürünleri sergileyip satışa sunacaklar ve kendilerini tanıtma fırsatı elde edecekler. Kadınlar, birlik ve beraberlik içinde olurlarsa başaramayacaklar hiçbir şey yok." diye konuştu.

Çarşıda kadınlar tarafından yapılan takı, ahşap boyama, çanta, seramik boyama gibi el işi ürünler satışa sunuluyor.

Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile ilçe kadın kolları başkanları, muhtarlar ve davetliler de katıldı.