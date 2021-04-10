AK Parti Kadın Kolları Cizre'de kütüphane kuruyor - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Cizre'de kütüphane kuruyor

10.04.2021 10:22
AK Parti Kadın Kolları Cizre'de kütüphane kuruyor, System.String[]

AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Şırnak'ın Cizre ilçesinde kütüphane kuruyor.

AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Şırnak'ın Cizre ilçesinde kütüphane kuruyor. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane açmaya yönelik olarak, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 7 bin kitap toplandı.

AK Parti Melikgazi Kadın Kolları, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Hamidiye köyünde bulunan Hamidiye İlkokuluna kütüphane kurmak için sosyal medya üzerinden 4 Nisan'da başlattığı kampanyada kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde ederek, 7 bin kitap topladı. Birçok bakan, milletvekili ve belediye başkanı da kampanyaya destek vererek, kitap bağışladı.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Ak Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Gülay Tuğlu, "Bir gün evde temizlik yapıyordum. Kütüphanedeki kitapları gördüm. O kadar fazla kitap gördüm ki bazıları hiç açılmamış, bazıları bir kere okunmuş. O kitapları görünce içim sızladı. Kitap bizim için çok değerli. Daha sonra komşumun kapısının önünde geri dönüşüme konulmuş kitaplar gördüm. Kendi kendime dedim ki ben bu kitapları toplasam, ihtiyacı olan bir yere çocuklara ulaştırsam. Daha sonra yönetimde ki arkadaşlar ile bunu paylaştım. Bir toplantı yaptık. Daha sonra etrafımızda ki okullarla iletişime geçtik. 'Okunmayan kitaplarınızı bize verir misiniz?' dedik. Kayseri'deki birçok okulda bize bu konuda destek oldu. Kitap ulaştırdılar ve halende ulaştırmaya devam ediyorlar. Daha sonra sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalıştık. Evde oğluma benim konuştuğum bir videoyu çektirdim. Çokta profesyonel olmayan bir çekimle Gökhan başkanımıza, başkanım ben böyle bir kampanya ya 100 kitap bağışlıyorum. 'Peki siz ne kadar bağışlıyorsunuz?' diye meydan okumaya başladık. Daha sonra sırayla ilçe başkanımız, il başkanımızı meydan okuyor derken belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve bakanlarımızın da desteği ile kampanya büyüdü" dedi.

Toplanacak kitaplar ile Cizre'ye bir kütüphane kurulacağını ifade eden Tuğlu "Şu anda toplamda 7 bin kitabımız oldu. Kitaplarımızı kardeş ilçemiz olan Cizre'ye göndereceğiz. Cizre'deki kadın kolları başkanımız ile irtibata geçtim. Biz ihtiyacı olan bir okula kütüphane kurmak istiyoruz. 'Siz bunun araştırmasını yapar mısınız?' dedik. Cizre'nin Hamidiye köyü, Hamidiye İlkokulunda kütüphanenin olmadığını öğrendik. Daha sonra okulun müdürü ile irtibata geçildi. Şu anda oraya bir kütüphane hazırlanıyor. Bizim bu gönderdiğimiz kitaplarda, Hamidiye İlkokuluna kurulacak kütüphaneye gidecek. Ancak kitap sayısı fazla olursa da değişik okullara aktarımda olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

AK Parti Kadın Kolları Cizre'de kütüphane kuruyor

Melikgazi, AK Parti, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları Cizre'de kütüphane kuruyor - Son Dakika


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