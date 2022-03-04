AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Antalya'da kadınlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Antalya'da kadınlarla buluştu Açıklaması

04.03.2022 20:42
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Antalya'da kadınlarla buluştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, iktidara geldikleri günden beri kadınların hem ekonomik hem de sosyal alanda yer alması için çok çalıştıklarını bildirdi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, iktidara geldikleri günden beri kadınların hem ekonomik hem de sosyal alanda yer alması için çok çalıştıklarını bildirdi.

Ök, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı programdaki konuşmasında, kadınlara yönelik birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Kadınların iş, ekonomi ve eğitim hayatında daha fazla yer alması için çabaladıklarını dile getiren Ök, "Buna ilişkin raporlarımıza baktığımızda çok büyük bir potansiyel fark ettik. Sizlere sunduğumuz imkanları ve destekleri anlatabileceğimiz bir program düzenlemek istedik. Bu nedenle 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' programını başlattık. Hakkari'de başlattığımız projede bugün 57'nci ilimizdeyiz. İnşallah kısa sürede 81 ilimizde buluşmalarımızı tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Programda daha önce teşvik ve imkanlardan yararlanan kadınlar ile iş birliği sağlanan kurum temsilcilerinin de yer aldığını belirten Ök, şöyle konuştu:

"Kadınların birbirine örnek olmasını amaçlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının 56 bin kadın çiftçiye hibe verdiğini, İŞKUR'un aktif iş gücünden faydalanmış 4,5 milyon kadın olduğunu biliyor muydunuz? Her birinizin bir potansiyeli var, bunları değerlendirmenizi istiyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi kadınlarla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. İktidara geldiğimiz günden beri kadınların hem ekonomik hem de sosyal alanda yer alması için çok çalışıyoruz. O nedenle 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' mottosunu tercih ettik. İnşallah hep beraber bu büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu toplantının sizlere bu anlamla faydalı olmasını diliyorum."

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da AK Parti'nin kadınları hayatın her alanında görmek istediğini bildirdi. AK Parti'nin 2023 hedeflerinden bahseden Taş, seçimlerde kadın paydaşların desteğinin önemine değinerek, el birliği ile seçimlerin kazanılacağını dile getirdi.

AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz ise kadınların ülke ekonomisinde etkin rol oynaması gerektiğine işaret ederek, bu alanda çalıştıklarını kaydetti.

Programa, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Dilek Kaya ve Tuba Erden de katıldı.

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Nilgün Ök, AK Parti, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Antalya'da kadınlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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