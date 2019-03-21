AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Çam, Kızılcahamam'da

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.



Çam, ilçeye gelişinde partisinin Kadın Kolları Kızılcahamam İlçe Başkanı Merve Koçak, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Yurt, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve partililerce karşılandı.



Yurt'tan ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Çam, ardından esnafı ziyaret etti.



Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Çam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar'a destek istedi.



Çam, ardından Kızılcahamam Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul bahçesine Şehit Gökhan Osman Karaduman adına yapılan bahçeye fidan dikti.

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