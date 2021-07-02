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AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; "Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz" - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; "Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz"

02.07.2021 14:43
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir;

AK Parti Düzce Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' projesi kapsamında Aydınlı kadınlarla buluşan Kesir, "Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' projesi kapsamında Aydınlı kadınlarla buluşan Kesir, "Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' projesi için saha çalışmaları devam ediyor. 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programında kapsamında iş kurmayı ve meslek edinmeyi isteyen kadınlarla bir araya gelinerek, kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması amaçlanıyor. Nisan ayında başlayan buluşmalar, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştiriliyor. Projenin Aydın ayağında Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Koçarlı Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat belediye olarak kadınlara verdikleri desteklerden bahsederken Kanat'ın ardından konuşan Genel Başkan Keşir ise kadınların her konuda cesaretli olmalarını istedi.

"Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor"

Nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu ifade eden AK Parti Düzce Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Kesir, "8 Mart 2021'de göreve başladık. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde kadınların hayatlarına dokunacak neler yapabiliriz diye düşünürken, bu projeyi hayata geçirme kararı aldık. Nüfusun yarısını oluşturan kadılar, yani bizleriz. Çalışma hayatında olmayan kadınların mutlaka bir hedefi ve hayali var. Çocukları için bir hedefi var onları büyüttüyse çevresi, mahallesi, ilçesi, ili yada Türkiye için bir hayali var. Memleket için hayali olan kadınlar bizim en kıymetli hazinemiz. Hükümetin zaten yıllardır farklı bakanlıklar üzerinden uyguladığı pek çok hibe ve destek programı var. Ben yıllardır işin içerisindeyim, kadın milletvekillerimiz de bu tür destekleri takip ediyor. Biz bu kadar içerisindeyken dahi kaçırabiliyoruz. Böyle olunca gittiğimiz illerde halka açık toplantılar düzenleyerek hayali olan kadınları bulmak, onlara bir kapı aralamak istedik. Biz bugün buradan ayrılacağız ama siz hayallerinize ve hedeflerinize giden bir kapının aralandığını görün, o kapıyı ardına kadar açın ve oradan yürüyün istiyoruz. Sizinle beraber Aydın'da ayağa kalsın, Türkiye'de ayağa kalksın" dedi.

"Sorunların üstüne gidin"

Kadınlara başarıya ulaşmaları için karşılaştıkları tüm engellerin, tüm sorunların üstüne gitmesi gerektiğini kaydeden Keşir, "Bugün ayrıca bu toplantıda kadının gücüne inanan aldığı destekler ile kendi işini kuran, büyüyen kadınlarımızla da buluşacağız, onların hikayelerini dinleyeceğiz. Bu şehirde bu anlatılanları bir kadın yaptıysa hepiniz yapabilirsiniz. Allah'ın verdiği güce inanın. Sadece sizden ricam biraz sabır, biraz istikrar ve biraz kararlılık. Ne yazık ki bizler engelleri gördüğümüzde güvenli alanlarımıza çekilmek istiyoruz. Evlerimiz bizim güvenli alanlarımız. Dışarıda bi devlet dairesinde yada herhangi bir yerde bir zorlukla karşılaştığımızda o bizi ürkütüyor, o alanda tecrübemiz olmayabiliyor. Ne olur üstüne üstüne gidin" diye konuştu.

Keşir'in konuşmasının ardından bugüne kadar hibe desteği alarak hayatına yön veren kadınların hikayelerinden oluşan video kesitleri izletildi. Program kadınlara KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projelerin anlatılması ile sona erdi. - AYDIN

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir; 'Kadınların hayallerine ulaşan kapıları aralamak istiyoruz' - Son Dakika


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