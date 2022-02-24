AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, Kilis'te kadınlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, Kilis'te kadınlarla buluştu Açıklaması

24.02.2022 16:12
AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, Kilis'te kadınlarla buluştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, AK Parti iktidarı döneminde kadının gücünün, istihdam alanının, girişimci sayısının arttırılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, AK Parti iktidarı döneminde kadının gücünün, istihdam alanının, girişimci sayısının arttırılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Seren, Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" adlı programdaki konuşmasında, Kilis'teki kadın nüfusuna dikkati çekti. Kalkınmada kadının gücünün Anadolu'da başladığını belirten Seren, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarı döneminde kadının gücünün, istihdam alanının, girişimci sayısının arttırılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı ve devam ediyor. Burada birçok hibe ve teşvikten faydalanan kadınla sizleri buluşturacağız. Biz diyoruz ki onlar yaptı, siz de yapabilirsiniz." diye konuştu.

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin de fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirmesinde kadının önemli rol üstlendiğini aktardı.

Konuşmaların ardından AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez'in moderatörlüğünde, devletten aldıkları desteklerle yeni istihdam alanları oluşturan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve partili kadınlar katıldı.

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İstihdam, AK Parti, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları Genel Sekreteri Aslı Seren, Kilis'te kadınlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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