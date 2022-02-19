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AK Parti Kadın Kolları, kadın akademisyenlerle buluşacak - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları, kadın akademisyenlerle buluşacak

19.02.2022 11:09
AK Parti Kadın Kolları, kadın akademisyenlerle buluşacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, "Akademi Buluşmaları" kapsamında kadın akademisyenlerin katılacağı bilimsel toplantılar düzenleyecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, "Akademi Buluşmaları" kapsamında kadın akademisyenlerin katılacağı bilimsel toplantılar düzenleyecek.

AK Parti Kadın Kollarından yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek ilk toplantıya, Yüksek Öğretim Kurulu Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Güler Alkan'la farklı üniversitelerden 40'a yakın kadın akademisyen katılacak. Toplantılarda, eğitim, sağlık, siyaset, idari bilimler ve iletişim gibi farklı disiplinlerden akademisyenin görüşüne başvurulacak. Devam eden veya planlanan kampanya, proje ve çalışmaların bilimsel olarak değerlendirileceği toplantılarda, kadın eksenli sorun alanlarına yeni çözüm ve politika önerileri istişare edilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kadına yönelik çalışmaları bilimsel bir perspektiften ele almak istediklerini ifade etti. Alanında uzman kadınların görüş ve önerileri önemsediklerini belirten Keşir, şuhları kaydetti:

"Kadın Kolları Başkanlığı olarak tüm projelerimizde paydaşlarımızın katkılarını almanın bizi zenginleştirdiğine ve güçlendirdiğine inanıyoruz. Projeleri masada birkaç kişiyle planlayıp sahada 'Hadi yapalım.' demek bizim benimsediğimiz bir yöntem değil. Her katkı kıymetli. Bu noktada projelerimizin bilimsel bir açıdan değerlendirilmesini önemsiyoruz. İlkini farklı disiplinlerden kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştireceğimiz 'Akademi Buluşmaları', ihtisas toplantıları şeklinde devam edecek."

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AK Parti, Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları, kadın akademisyenlerle buluşacak - Son Dakika


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