AK Parti Kadın Kolları Kahvaltı Düzenledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları tarafından bir kahvaltı düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları tarafından bir kahvaltı düzenlendi.



Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Hanımlar Lokali'nde gerçekleşen kahvaltı programına, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, İl Kadın Kolları Başkanımız Ümran Erdoğan Karayiğit, İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Karaman, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Kadriye Karakaş ile Kadın Kolları Teşkilatımız üyeleri ile birlikte kahvaltı yaptık. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak

Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor

CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü?

İrlandalı Anne'den, Bebekleri ile Uyku Sorunu Yaşayan Annelere Altın Öğütler