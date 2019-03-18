Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kolları Kahvaltı Düzenledi

AK Parti Kadın Kolları Kahvaltı Düzenledi

9 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları tarafından bir kahvaltı düzenlendi.

AK Parti Kadın Kolları Kahvaltı Düzenledi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları tarafından bir kahvaltı düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Hanımlar Lokali'nde gerçekleşen kahvaltı programına, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, İl Kadın Kolları Başkanımız Ümran Erdoğan Karayiğit, İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Karaman, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Kadriye Karakaş ile Kadın Kolları Teşkilatımız üyeleri ile birlikte kahvaltı yaptık. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü? İrlandalı Anne'den, Bebekleri ile Uyku Sorunu Yaşayan Annelere Altın Öğütler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:47:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kolları Kahvaltı Düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]