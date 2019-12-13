AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Malı Haftası etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Malı Haftası etkinliği - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Malı Haftası etkinliği

7 saat önce

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları tarafından, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle 'AK kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye destek verir' etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Malı Haftası etkinliği, System.String[]

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları tarafından, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle 'AK kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye destek verir' etkinliği düzenlendi.


Soykan Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kurulan çadır da kadın kolları üyeleri tarafından getirilen ürünler satışa sunuldu. Burada etkinlikle ilgili bir açıklama yapan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine değindi.


AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Oğuzhan, "Bizler burada hanımlara stant açarak, ekonomiye kısa bir sürede olsa da destek vermelerini sağladık. Bizler AK kadınlar olarak 'Yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' kapsamında böyle bir çalışma yaptık. Üreten, büyüyen milli değerleri ile yarınlara daha emin adımlarla yürüyen Türkiye yolunda, yerli malın haftasının toplumdaki farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.


Etkinliğe AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ve partililer de katıldı. - MALATYA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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