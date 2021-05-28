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AK Parti Kadın Kolları'nın "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nın ikinci durağı Balıkesir olacak - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları'nın "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nın ikinci durağı Balıkesir olacak

28.05.2021 14:58
AK Parti Kadın Kolları'nın

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarının ikincisi, 31 Mayıs'ta Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarının ikincisi, 31 Mayıs'ta Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesini hayata geçirerek, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" adı altında 81 ilde kadınlarla buluşmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ilk ziyaret yeri Hakkari- Yüksekova olan projenin ikinci durağı ise Balıkesir olacak.

Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları Birim Başkanlarından oluşan heyet, 31 Mayıs'ta Balıkesir Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde meslek sahibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınlarla bir araya gelecek.

Hedef, kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak

Proje kapsamında kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek buluşmalarla, kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor.

Düzenlenecek toplantılarda katılımcılara, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılacak.

Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek gösterilecek. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, özelde ilde, genelde Türkiye'de bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor.

Beklentiler ve talepler dinlenecek

Bu projeyle girişimci kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olmayı hedefleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca buluşmalar kapsamındaki ziyaretler, sadece teşkilat çalışmalarıyla sınırlandırılmayarak, sahanın da nabzı tutulacak.

Bu çerçevede mahalle sakinleri ve kadın çalışanların yoğun olduğu işletmelerle kadın fabrika işçileri ziyaret edilecek.

Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basınla da bir araya gelinecek, Balıkesirli kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek.

Daha sonra belediyenin meslek edindirme kursları ziyaret edilerek, burada el emeği ürünlerle ev ekonomisine destek olan kadınlarla buluşulacak.

Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları'nın 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları'nın ikinci durağı Balıkesir olacak - Son Dakika


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