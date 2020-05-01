AK Parti Kadın Kolları üyeleri evlerde çevre bilincine yönelik etkinlik başlattı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerde geçen zamanda doğa özlemini gidermek için AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Bugün Evlerimizde Çiçek Ekiyoruz" etkinliğinin başlatıldığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ortaklaşa başlatılan etkinlik kapsamında AK Parti üyelerinin evlerinde çocuklarıyla birlikte çiçek ektiğini belirtti.

Etkinliğin çocuklarda çevre bilincini artırdığını aktaran İba, "Havaların ısındığı bu günlerde doğaya duyulan özlem nedeniyle bu şekilde evlerimizdeki saksılara çiçek ekme etkinliği düzenledik. Bu sayede hem çocuklardaki çevre bilinci aşılanmış oluyor hem de aileleri ile birlikte eğlenceli zaman geçirmiş oluyorlar." diye kaydetti.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de evde kalınan süreçte ailelerin çocuklarıyla güzel zaman geçirdiğini vurgulayarak, "Evdeki saksılarımıza çiçek ekerek çocuklarımıza çevre bilincini aşılayarak doğayı ve çiçekleri konuşuyoruz. Doğaya duyduğumuz özlemimizi bu şekilde gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.