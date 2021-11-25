AK Parti Kadın Kolları üyeleri İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Tokat Kadın Kolları üyeleri, İl Başkanı Cüneyt Aldemir'i ziyaret etti .

Diş hekimi olan Aldemir'i AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Emin Kısmet ve il kadın kolları üyeleri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kısmet ve beraberindekiler, meslekte 25 yılını dolduran Aldemir'i tebrik ederek, bardak kupa hediye etti.

Aldemir de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kısmet ve beraberindekilere teşekkür etti.