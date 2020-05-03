AK Parti Kadın Kolları, üyelerine telefonla "misafir" oldu - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları, üyelerine telefonla "misafir" oldu

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde video konferans ve telefonla bağlanarak, teşkilat mensupları ile üyelerini bilgilendirdi ve alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları, üyelerine telefonla

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde video konferans ve telefonla bağlanarak, teşkilat mensupları ile üyelerini bilgilendirdi ve alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın talimatıyla, salgın hastalık sürecinde 81 il ve 922 ilçede 27 bin 992 mahalle başkanıyla video konferans üzerinden toplantılar gerçekleştirildi.

Haftalık çalışmalarına ara vermeyen il, ilçe yürütme ve yönetim kurulu üyeleri bu doğrultuda yaptıkları 5 bin 445 toplantıda üyelerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

1 milyon 781 bin 625 üye ile görüşüldü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının talimatıyla harekete geçen 81 ildeki kadın kolları teşkilatları, 3 milyona yakın kadın üyeyi telefonla aradı. Görüşmelerde, ulaşılan 1 milyon 781 bin 625 üyeye dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Koronavirüs salgını sürecinde üyelerinin evlerine telefonla da olsa misafir olan teşkilat mensupları, zor bir dönemden geçen üyelerinin sıkıntıları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Üyelerden alınan bilgilere göre de gerekli işlemler yapılarak, taleplere cevap verildi.

Ramazana özel takvim

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, teşkilat üyeleri arasında aidiyet duygusunu güçlendirme, moral ve motivasyonu artırarak verimli zaman geçirmeye katkı sağlamak amacıyla ramazana özel bir çalışma da gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda "Türkiyem Hep Beraber" sloganıyla ramazan boyunca devam edecek bir dizi etkinlik yapılıyor.

Parti, ramazana özel bastırılan, dua, hadis ve her gün için üç Esma-ül Hüsna ve anlamının yer aldığı takvimleri 81 ilin teşkilat üyelerine dağıttı. Takvimde ayrıca aralarında, "Bugün evlerimize çiçek ekiyoruz", "Bugün evlerimizde geri dönüşüm yapıyoruz" ve "Bugün ailecek yemek yapıyoruz" gibi başlıkların bulunduğu her gün için ayrı bir etkinliğe de yer verildi.

Salgın sürecinin ilk günlerinde teşkilat üyeleri için hazırlanan kitap, film ve belgesel listeleri de üyelere ulaştırıldı.

Üyeler ve milletvekilleri, "#TürkiyemHepBeraber" etiketiyle yaptıkları etkinlikleri sosyal medyada paylaştı.

"Üyelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, birlik ve beraberliğin üst düzeyde sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin salgın öncesi ve sonrası aldığı tedbirlerle süreci iyi yönettiğine vurgu yapan Çam, kendilerinin de bu süreç içerisinde teşkilatları üzerinden üyelerle bir arada olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Koronavirüs salgının başladığı ilk günlerde 81 ilde yaptıkları saha araştırmasıyla elde edilen bilgileri ve vatandaşların il bazlı beklentilerini toplayarak bakanlıklara ilettiğini belirten Çam, halktan da olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

Hem salgın hastalık hakkında bilgilendirme hem de ramazan dolayısıyla üyelerin olası ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çam, "Geçtiğimiz zor süreçte üyelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Onlara telefonla ulaştık hal ve hatırlarını sorduk, varsa ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:10 Kaynak: AA


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