AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek - Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek

25.12.2020 11:44

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Atamaları yapılmış, kongreleri bitmiş teşkilat mensuplarımıza ocak ayı itibarıyla teşkilat eğitimlerimize başlayacağız." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Atamaları yapılmış, kongreleri bitmiş teşkilat mensuplarımıza ocak ayı itibarıyla teşkilat eğitimlerimize başlayacağız." dedi.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlık olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Devam eden kongre çalışmalarına kısıtlamalar nedeniyle ara verdiklerine işaret eden Çam, "Şu anda 100 binin altında kongre yapmadığımız ilçelerimize atama yöntemiyle gidiyoruz ama yönetim kadrolarını yine Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığımız olarak belirliyoruz." diye konuştu.

Teşkilat eğitimleri

Pandemi dolayısıyla evden çıkmamaya özen gösterdiklerini ancak eğitimlere devam ettiklerini belirten Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atamaları yapılmış, kongreleri bitmiş teşkilat mensuplarımıza ocak ayı itibarıyla teşkilat eğitimlerimize başlayacağız. Geniş kapsamlı bir eğitim olacak bu. Sadece teşkilatımızın kademelerini anlatmak şeklinde değil, bütün birim başkanlıklarımızın görevlerinin yanı sıra kriz yönetiminden tutun kişisel gelişim eğitimlerine kadar çok geniş bir yelpazede hem Türkiye'yi çok iyi anlamaları, bugüne kadar Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu tarafa siyaseti anlamaları diğer taraftan da diplomasiyi, uluslararası siyaseti anlamaları açısından geniş katılımlı olacak bir eğitim programı düzenliyoruz. Bunu da ocak ayı itibarıyla online yapacağız."

Çam, eğitim verilecek kişilere eğitim başlangıcında ve bitiminde birer test yapılacağını, böylece eğitimle sağlanan faydanın görülebileceğini dile getirdi.

Dijital platform üzerinden de iki çalışmalarının bulunduğunu anlatan Çam, bu çalışmalardan birinin "İnsana Dair" adı altında İnsan Hakları Birim Başkanlığıyla yaptıkları bir çalışma olduğunu belirtti. Çam, temel haklar, özgürlükler ve hak ihlalleri gibi konuların gündeme alındığı platformda, alanında uzman kişilerin katılımcılara bilgi verdiğini söyledi.

İkinci dijital platform çalışmalarının adının "Yakın Plan" olduğunu aktaran Çam, burada da diplomasi ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanların bilgilerini aktardığını ifade etti.

Çam, "Bunlar hep dijital ortamda, adeta Genel Merkezimize kadın kolu başkanlarımızı, teşkilatlarımızı çağırmış gibi aynı ortamı dijital platformda gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Sahaları özledik"

Salgın sürecinde dışarı çıkılamadığını ancak bu sürecin kendi yetkinliklerinin, bireysel farklılıkların ortaya konulabileceği, avantaja dönüştürebileceği bir zaman dilimi olacağını belirten Lütfiye Selva Çam, şunları kaydetti:

"Kadın Kolları Teşkilatımız pandemi sonrasında, salgın sonrasında sahada çalışmak için günleri iple çekiyor. Yoğun bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Allah nasip ederse artık bahar ayları itibarıyla da bizim en çok sevdiğimiz saha çalışmalarımız, insanlara dokunma, hemhal olma, halkımızın dertleriyle dertlenme dönemimiz de tekrardan başlamış olacak. Bu, yüz yüze olacak. Şu anda da biz telefon aracılığıyla halkımızın, vatandaşlarımızın, mahallelerimizin sakinlerinin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu sürecimizi iyi bir şekilde değerlendirip tekrar sahalara çıkmış olacağız."

AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek
AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek
AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek
AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek

Lütfiye Selva Çam, AK Parti, Kadın, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kolları, yenilenen teşkilatlara kapsamlı eğitim verecek - Son Dakika


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