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AK Parti Kadın Kollarınca Ordu'da kadın emeği buluşması düzenlenecek - Son Dakika

AK Parti Kadın Kollarınca Ordu'da kadın emeği buluşması düzenlenecek

18.02.2022 16:59
AK Parti Kadın Kollarınca Ordu'da kadın emeği buluşması düzenlenecek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Ordu'da "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programı gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Ordu'da "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programı gerçekleştirilecek.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, programın, 21 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşler Başkanı Fatoş Gürkan'ın katılımıyla yapılacağını belirtti.

Program kapsamında başarılı kadın girişimcilerin, hikayelerini katılımcılara aktararak deneyimlerini paylaşacaklarını anlatan Baysal, kadınların istihdamını, üretime ve iş gücüne katılmasını çok önemsediklerini vurguladı.

Baysal, AK Parti hükümetleri dönemlerinde kadınlara iş kurmaları, kadın istihdamına yönelik büyük kolaylıklar ve pozitif ayrımcılık yapıldığını aktararak, programda İŞKUR, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının ise kadınlara verilen teşvikler, şimdiye kadar yapılan yatırımlar ve teşvik programlarıyla ilgili süreçlere ilişkin bilgilendirme yapacağını kaydetti.

Toplantıya katılan ilgili kurum temsilcilerinin, kadınlara hayallerini nasıl gerçekleştirebileceklerini anlatacağını belirten Baysal, "Burada çok güzel hikayeler var. Hayallerini gerçekleştiren kadınlar var. Devlet desteği fonuyla kendi işini kurmuş kadınlarımız var. Katılımcılarımız da bu örnekleri görecek. İnşallah buradan çok daha cesur, kararlı, girişimci kadınlar çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Kadınların daha güçlü olması ve hayatın her alanında aktif yer alması gerektiğinin önemini vurgulamak için burada olduklarına işaret eden Baysal, "Kırsalda kadın girişimci olursa, güçlenirse, üretirse Ordu'muza ters göçü bile başlatabilecek bir etki olacağını düşünüyoruz. Amacımız illerde bu umudu yeşertmek, kadınlara cesaret vermek. Hedefimiz nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye katma değer üreterek katılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Fatoş Gürkan, AK Parti, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kollarınca Ordu'da kadın emeği buluşması düzenlenecek - Son Dakika


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