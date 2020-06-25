AK Parti Kadın Kollarından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası - Son Dakika

AK Parti Kadın Kollarından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, sıcak havada ve pandemi sürecinde bitkin düşen sokak hayvanlarına dikkati çekerek, "Buradan İstanbul ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, sıcak havada ve pandemi sürecinde bitkin düşen sokak hayvanlarına dikkati çekerek, "Buradan İstanbul ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." dedi.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, sokak hayvanlarına yönelik başlatılan "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Rabia İlhan, sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama ve su bırakılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

İlhan, basın açıklamasını sahipsiz, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkati çekmek amacıyla yaptıklarını dile getirdi.

Özellikle pandemi ile gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen sokak hayvanlarının bitkin düştüklerini belirten İlhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizlerin görevi Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek 'Yaratılanı severim yaradandan ötürü' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız."

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, yaz mevsimi ile birlikte sıcak havanın getirmiş olduğu koşullarla, sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiklerini söyledi.

"Kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak"

Hayırseverleri ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağıran İlhan, şunları ifade etti:

"İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) hadisi şerifinde 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun' diyerek bizleri uyarmıştır.

Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK Kadın İstanbul olarak destek oluyoruz. Buradan İstanbul ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum."

AK Parti İstanbul ilçe kadın kolları başkanlarının da katıldığı programda, kadınlar sosyal mesafeye dikkat ederek basın açıklamasına katıldı.

İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:47 Kaynak: AA

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