AK Parti Kadın Kollarından Finansal Okur-yazarlık Seferberliği

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın 81 ilde başlattığı finansal okuryazarlık seferberliği eğitim programında konuşan Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, 31 Mart yerel seçimlerde Ak Parti kadın belediye başkan adayları için destek istediAK Parti Genel Merkez Kadın...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın 81 ilde başlattığı finansal okuryazarlık seferberliği eğitim programında konuşan Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, 31 Mart yerel seçimlerde Ak Parti kadın belediye başkan adayları için destek istedi



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın 81 ilde başlattığı finansal okuryazarlık seferberliği eğitim programı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Ak Parti İl Kadın Kolları öncülüğünde gerçekleşen eğitim programına AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Ak Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, kursiyerler katıldı. Akademisyen Doç. Dr. Kadir Tuna'nın eğitim verdiği programın açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yaptı. Taş, güçlü bir toplum için kadınların her zaman ön planda olduklarını belirterek, kadınların her sektörde başarılı olabildiklerini ve bunları gördükçe mutlu olduklarını söyledi.



Ev ekonomisine destek



Kadınların ev ekonomisine verdikleri finansal destekler sayesinde ihtiyaçlarını çok kolay elde ettiklerini belirten Özçay, "Köylerimizde hala gerek tarlada çalışıp eşine yardım eden çıkan mahsulü pazarlarda satan somun ekmeği satın almaksızın yufka ekmeğini kendi yapan ve satan tavuklarına bakan yumurtalarını toplayıp satan ineğine koyununa bakan sütünü sağıp ve satan pekmezini nar ekşisini kendi yapıp satan kadınlarımız mevcuttur. İl ve ilçelerimizde ise kadın artık kendi kabuğunu kırmış kendi gelir ve imkanları sayesinde ailesi içinde ve toplumda söz sahibi olmuştur. Evinde kazancının yanı sıra kendi kazancı ile birlikte ortak güce ile müreffeh hayat ve yaşam kalitesini arttırmıştır. Ev ekonomisine verdikleri finansal destekler sayesinde ortak kararlar çerçevesinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerek ev, gerek araba, gerek yeni eşya ihtiyaçlarını çok daha kolay elde edebilecek seviyelere ulaşmışlardır" diye konuştu.



Kadın istihdamını artırıcı çalışmalar



Ak Parti hükümetinin kadın istihdamını artırıcı çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Özçay şöyle devam etti: "Konumuzu siyasi bir şekilde ele alacak olursak 2002 yılından günümüze Ak Parti İktidarımız ve başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadının toplum hayatındaki hak ettiği konuma ulaşması için çok önemli düzenlemeleri ortaya koymuş 2010 referandumu ile kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması Anayasa hükmü haline getirilmiştir. Ülkemizde kadın istihdamını artırıcı çalışmalar yapılarak öncelikle özel sektörde daha fazla kadın çalıştırılmasını sağlayacak teşvikler hazırlanmıştır. Ak Parti kuruluşunda bu yana siyasal, ekonomik, sosyal hayatta daha çok yer alması için çok önemli düzenlemeler yaparak son 15 yılda iş gücüne katılımın yüzde 20'lerden yüzde 35'lere yükselmesine önderlik etmiş 2023 için ön görülen hedefimiz ise yüzde 41 dolaylarındadır".



Kadın adaylar için destek istedi



Antalya'da 3 ilçede Ak Parti'nin kadın aday gösterdiğini söyleyen Özçay, kadın adaylara destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Özçay, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'mızda tarihinde ilk kez 3 ilçemizde kadın aday gösterilmiştir. 2 merkez ilçemiz Muratpaşa Belediyemiz için Sayın Gökçen Özdoğan Enç hanımefendi, Konyaaltı'mız için Sayın Gaye Doğanoğlu Hanımefendi ve diğer ilçe belediyesi olan İbradı için Sayın Hatice Sekmen hanımefendi aday gösterilmiştir. Biliyorsunuz ilçe belediyesi demek ilçenin en büyük finansal kaynaklarını gerekli projeleri gerçekleştirerek halka hizmet için kullanmaktadır. İşte bu anlamda kadın belediye başkan adaylarımızı destekliyor bu kutlu yürüyüşte alınlarının akı ile çıkmalarını temenni ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde sizlerin destekleriyle başkan adaylarımız hak ettikleri temsil makama taşıyacağınızı da temenni ediyorum" dedi - ANTALYA

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