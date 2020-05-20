AK Parti kadın kollarından gıda bankasına bağış - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Bizbize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla eşzamanlı olarak başlatılan Çorum Belediyesi Gıda Bankasının ayni yardım kabulüne AK Parti Kadın Kolları, bayram öncesi kadayıf yardımı ile destek verdi.



Bu süreçte Çorumlu esnaf, iş adamı ve hayırseverlerin önemli miktarda bir ayni yardım desteği verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.



Başkan Aşgın, "Gıda Bankamız aracılığıyla yaklaşık 8 bin aileye ulaşıyorduk. Pandemi sürecinde bu sayıyı 10 bine çıkardık. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte biz de Çorum'da hayırsever hemşehrilerimize çağrıda bulunduk. Çok güzel destekler geldi. Yağmur duasına çıkamayan köylerimiz adaklık kurbanlarını bağışladılar, şehit yakınlarımız verecekleri mevlit yemeğinin tutarı karşılığında ayni yardımda bulundular. AK Parti Kadın Kollarımızın yapmış olduğu bu kadayıf yardımı da bayramda hemşehrilemizin ağzını tatlandıracak güzel bir yardım oldu" dedi.



Aşgın, AK Parti Kadın Kolları tarafından yapılan yardımın diğer partilere de örnek teşkil etmesini ve diğer parti teşkilatlarından da bu şekilde ayni yardım gelmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.



AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı konuşmada pandemi sürecinde Çorum Belediyesinin elinin değmediği bir ihtiyaç sahibi kalmadığını vurgulayarak "Belediyemiz bu süreçte çok başarılı ve güzel hizmetlerde bulundu. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Kadın kollarımıza pandemi sürecinde verdiği destek için teşekkür ediyorum" dedi ve AK Parti olarak ulaşamadıkları hiç bir ihtiyaç sahibi kalmasın diye çaba gösterdiklerini vurguladı.



Pandemi sürecinde kadın kolları olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını dile getiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ise, "Bayramda vatandaşlarımızın sofralarında yer alalım dedik, tatlı ikram etmek istedik. 360 paket kadayıfımızı Çorum Belediyesi Gıda Bankasına ulaştırdık. Kadayıflar bizden şekerler belediye başkanımızdan. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum " diye konuştu. - ÇORUM