AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Altınordu ilçesi Köprübaşı Meydanı'ndaki Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partili kadınlar, kan bağışında bulundu.

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın kolları teşkilatı olarak 81 ilde eş zamanlı kan bağışı yaptıklarını söyledi.

Burada farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Baysal, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılay'ı darda kalanın yanında olan, dünyanın neresinde dara düşmüş mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı ülkemizin dünyadaki yüz akıdır. Barış Pınarı Harekatındaki başarımızda Türk Kızılay'ının da önemli katkıları olmuştur. Kan vererek mağdur ve mazlumların yardımına koşan Kızılay'ımızın yanında olmak istiyoruz."

Baysal, bağış kampanyasına destek veren İl Kadın ve Gençlik Kolları ile Altınordu İlçe Kadın ve Gençlik Kolları'na teşekkür etti.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise kanın, kaynağı sadece insan olan ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan eşsiz bir ürün olduğunu belirtti.

Kimin nerede, ne zaman kaç ünite kana ihtiyaç duyacağını bilmediklerine işaret eden Enginyurt, "Ancak şunu biliyoruz ki her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Bizim kan rezervlerimiz ne kadar fazla olursa biz de o derece fazla ihtiyaç sahibine ulaşabiliyoruz." dedi.

Enginyurt, Kızılay Haftası kapsamında bu kampanyaya destek veren AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları'na teşekkürlerini sundu.