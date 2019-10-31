Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek
Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

7 saat önce

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Altınordu ilçesi Köprübaşı Meydanı'ndaki Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partili kadınlar, kan bağışında bulundu.

AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın kolları teşkilatı olarak 81 ilde eş zamanlı kan bağışı yaptıklarını söyledi.

Burada farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Baysal, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılay'ı darda kalanın yanında olan, dünyanın neresinde dara düşmüş mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı ülkemizin dünyadaki yüz akıdır. Barış Pınarı Harekatındaki başarımızda Türk Kızılay'ının da önemli katkıları olmuştur. Kan vererek mağdur ve mazlumların yardımına koşan Kızılay'ımızın yanında olmak istiyoruz."

Baysal, bağış kampanyasına destek veren İl Kadın ve Gençlik Kolları ile Altınordu İlçe Kadın ve Gençlik Kolları'na teşekkür etti.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise kanın, kaynağı sadece insan olan ve pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan eşsiz bir ürün olduğunu belirtti.

Kimin nerede, ne zaman kaç ünite kana ihtiyaç duyacağını bilmediklerine işaret eden Enginyurt, "Ancak şunu biliyoruz ki her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Bizim kan rezervlerimiz ne kadar fazla olursa biz de o derece fazla ihtiyaç sahibine ulaşabiliyoruz." dedi.

Enginyurt, Kızılay Haftası kapsamında bu kampanyaya destek veren AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları'na teşekkürlerini sundu.

AK Parti, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de Yeneroğlu sonrası "En az 10 vekil daha istifa edecek" iddiası
Küçük yaştaki kızlarının cinsel içerikli görüntülerini çekip satan kadına 6 yıl hapis cezası Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]