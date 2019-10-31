Son Dakika Haberleri: AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek
Son Dakika Güncel AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

7 saat önce

AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Elazığ Öğretmenevi önünde bulunan Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partili kadınlar, form doldurarak, kan bağışında bulundu.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı kan bağışına destek verdiklerini söyledi.

Kızılay Haftasını kutlayarak, vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Çopur, Türk Kızılay'ın artık uluslararası çapta faaliyet gösteren bir kuruluş olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda bugün yoğun bir katılım ile kan bağışında bulunduklarını ifade eden Çopur, "Kuruluşundan bu yana her tür koşulda insanların açısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerde çıkar gözetmeyen Türk Kızılay ülkemizin en güçlü yardım kuruluşudur. 'Kan ver sen de hayat kurtar', 'Bir hayat sen de kurtar', 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır' diyerek herkesi kan vermeye davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:01 Kaynak: AA
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