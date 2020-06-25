AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanlarına destek

Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta AK Parti Kadın Kolları, sokak hayvanları için "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta AK Parti Kadın Kolları, sokak hayvanları için "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

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AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığınca Altınordu ilçesindeki sahil kenarında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, sokak hayvanları için bırakılan mama kabına yanlarında getirdikleri mamayı koydu.

AK Parti İl Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Sema Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz, sessiz can dostlarının, sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi.

Özellikle salgın ile gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan etkilenen can dostlarının ya bitkin düştüğünü veya yaşamlarını kaybettiğini vurgulayan Koca, sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına kendilerinin de destek olduklarını kaydetti.

Ordululara da seslenen Koca, "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlarız." ifadesini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal da katıldı.

Giresun

AK Parti Giresun Kadın Kolları da "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında basın açıklaması yaptı. İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanların, yaz mevsimiyle beraber yemek, barınma ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Giresun halkından destek isteyen Aydın, sokak dostları için kapıların önlerine bir kap su ve mama bırakılması çağrısında bulundu.

Trabzon

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, Atatürk Alanı'nda yaptığı basın açıklamasında, sahipsiz, sessiz can dostları olan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Allah rızasını gözetmek, yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek, 'Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmenin görevleri olduğunu vurgulayarak, "Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar, Yüce Yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu ve Kadın Kolları yönetimi de katıldı.

Bayburt

AK Parti Bayburt Kadın Kolları da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca sokak hayvanlarına yönelik başlatılan "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek verdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal, Türk Dünyası Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." çağrısında bulundu.

Şipal, bu merhamet çağrısına destek veren tüm vatandaşları gönülden kutladıklarını dile getirdi.

Gümüşhane

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında parti binasında düzenlenen basın toplantısında, diğer canlıların da yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Salgın ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sokak hayvanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinen Şeyhoğlu, "Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Gümüşhane ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." diye konuştu.

Basın toplantısına, AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri ile parti mensupları katıldı.

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:49 Kaynak: AA

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