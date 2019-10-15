AK Parti kadın kollarından yaralı vatandaşlara ziyaret

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Demet Saatçi Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların aileleriyle de görüşen Güven ve Beyazgül, doktorlardan da sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demet Saatçi Güven, yaralıları ziyaretlerinde geçmiş olsun temennisinde bulunduklarını ifade etti.

Dualarıyla güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını belirten Güven, "Bugün bütün dünya görüyor ki Türkiye hiçbir güç karşısında eğilmiyor, diz çökmüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile yüce Rabbimizin yardımıyla Türkiye oyunları bozuyor, sınırımızı terör unsurlarından temizliyor. İnşallah, huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız." şeklinde konuştu.

Beyazgül ise "Tarih boyunca kahramanlık destanları yazan ordumuz, bir kez daha milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için sefere çıktı. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizi korusun. Muzaffer eylesin. Askerimiz sınırımızı terörden temizlerken, buradan dualarımızla kendilerine destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.