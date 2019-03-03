AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Öztekin Projelerini Açıkladı

53 projeyle vatandaşların karşısına çıkan Öztekin'inçocuk ve gençler için, Bağımlılıkla mücadele merkezi, vloggerlar için stüdyo bizden projesi ve siber güvenlik eğitimi en dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

53 projeyle vatandaşların karşısına çıkan Öztekin'inçocuk ve gençler için, Bağımlılıkla mücadele merkezi, vloggerlar için stüdyo bizden projesi ve siber güvenlik eğitimi en dikkat çeken projeler arasında yer aldı.







AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin'in proje ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. Öztekin 'Kalbimiz Kağıthane' sloganıyla düzenlenen toplantıda 53 projesini açıkladı.







Yahya Kemal Spor Kompleksi'ndeki tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı.







Toplantıda bir konuşma yapan Öztekin, "Niyetimiz o ki çok çalışacak; geceyi gündüzümüze katacak ve birlikte Kağıthane'ye güzel bir gelecek hazırlayacağız. Bu geleceğin öznesinde kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, çocuklarımız büyüklerimiz ve tüm Kağıthaneliler olacak. Bu gelecekte yaşam en güzel yorumu, doğa en güzel yeşiliyle, farklılıklarımız en zengin haliyle yerini alacak. Biliyoruz ki başaracağız. Çünkü başarma azmimiz, Kağıthane sevgimiz gibi kalpten. Kalbimiz Kağıthane diyor" dedi.







"ÖNCÜ OLMAYA KARARLIYIZ"







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a da güçlü bir destek sağlayacaklarını söyleyen Öztekin, "Buna göre çalışmalarımızı birlikte şekillendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın manifestoyla açıkladığı ilkeler yeni bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Kağıthane olarak bu anlayışın öncüsü olmasında kararlıyız. Bu yeni anlayışın milletimizin gönlünde karşılık bulacağına, uygulamalara dönüşeceğine ve hem Kağıthane hem ülkemizin geleceğine hayırlı sonuçlar doğuracağına samimiyetle inanıyorum" ifadelerini kullandı.







53 PROJE AÇIKLADI







Başkan adayı Öztekin konuşmasının ardından projelerini açıkladı. 53 projeyle vatandaşların karşısına çıkan Öztekin, en çok projeyi gençlere ve çocuklara ayırdı. Bağımlılıkla mücadele merkezi ve vloggerlar için stüdyo bizden projesi en dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Çocuklar için uygulamalı eğitim projesi, uzay evi, kültür sanat akademileri, engelliler kampusu, siber güvenlik eğitimi ve çocuk kütüphaneleri diğer dikkat çeken projeler arasında yer aldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projelerinden olan Millet Kıraathaneleri ile Millet Bahçeleri de Öztekin'in projeleri arasında yer aldı. Öztekin'in projeleri vatandaşlardan tam not aldı. Projelerin tanıtımından sonra Kağıthane İlçe Meclis üyelerinin tanıtımı yapıldı. 37 meclis üyesi adayı daha sonra Başkan adayı Öztekin ile birlikte vatandaşları selamladı. - İstanbul

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