AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı görevine getirilen Nuri Turan göreve başladı.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Nesim Eyidoğan, görevi yeni başkana Nuri Turan'a devretti.

Turan, yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.

AK Partinin başarısı için çaba göstereceğini ifade eden Turan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.