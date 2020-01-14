AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı görevine getirilen Nuri Turan göreve başladı.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Turan, göreve başladı, System.String[]

AK Parti Genel Merkezi tarafından AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı görevine getirilen Nuri Turan göreve başladı.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Nesim Eyidoğan, görevi yeni başkana Nuri Turan'a devretti.

Turan, yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda göreve getirildiğini söyledi.

AK Partinin başarısı için çaba göstereceğini ifade eden Turan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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