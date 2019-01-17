Son Dakika Haberleri: AK Parti Kahramankazan Başkan Adayı Oğuz: "Birlikte Karar Alıp, Birlikte Yöneteceğiz"

AK Parti Kahramankazan Başkan Adayı Oğuz: "Birlikte Karar Alıp, Birlikte Yöneteceğiz"

1 saat önce

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında hemşehri dernekleri ve platformlarıyla bir araya geliyor.

AK Parti Kahramankazan Başkan Adayı Oğuz:
AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında hemşehri dernekleri ve platformlarıyla bir araya geliyor. Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip Kahramankazan'ın küçük bir Türkiye mozaiğini andırdığını ifade eden Oğuz, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kahramankazan'ı birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz" dedi.

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Oğuz, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan'daki hemşehri dernekleri ve platformlarının üyeleriyle bir araya geliyor. Yakından ilgilendiği vatandaşlarla sohbet eden Oğuz, vatandaşların öneri ve isteklerini dinleyerek notlar alıyor. Yozgatlı, Çorumlu, Bartınlı, Zonguldaklı, Diyarbakırlı, Şanlıurfalı, Mardinli, Ağrılı, Erzurumlu ve Elazığlı vatandaşlarla bir araya gelen Oğuz, çalışmaları kapsamında ilçede ikamet eden diğer hemşehri dernek ve platformlarıyla da buluşacak.

Başkan adayı Oğuz, 2004'ten bu yana AK Parti belediyeciliği anlayışı ile yönetilen Kahramankazan'ın geride kalan 15 yılda yapılan yatırımlar ve ilçedeki iş imkanları nedeniyle yoğun şekilde göç aldığını söyledi. Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'ın bu özelliği ile küçük bir Türkiye mozaiğini andırdığını ifade eden Oğuz, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar değişik illerden gelen birçok vatandaşımızla birlikte barış ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Bu barış ve kardeşliğin tesisinde büyük emekleri bulunan değerli belediye başkanımız Lokman Ertürk'e tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Kahramankazan'da büyük bir aileyiz. Hep birlikte Kahramankazan'ız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kahramankazan'ı birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz. İnşallah 31 Mart'ta devralacağımız hizmet bayrağını hep birlikte daha yukarıları taşıyacağız" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Serhat Oğuz, Kahramankazan, Güncel
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