AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi

07.11.2020 16:07
AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etrafımızda oluşturulmaya çalışılan kara bulutlara, etrafımızdan yayılan kötü haberlere kulak asmayın.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Etrafımızda oluşturulmaya çalışılan kara bulutlara, etrafımızdan yayılan kötü haberlere kulak asmayın. Türkiye büyüktür, daha da büyüyecek." dedi.

Çelik, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığının 12 Şubat Stadı'nda yapılan 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendileri için kongrelerin bir düğün, bayram olduğunu belirtti.

Sıradan bir kentte olmadıklarının altını çizen Çelik, Kahramanmaraş'ın Türkiye ve kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kongrede protokol isimlerinin sıralandığını, AK Parti'ye emek vermeye göre bir protokol yapılması halinde stadın en arka sıralarında bayrak sallayan, kongreye katılan kadınların, gençlerin ilk sırada yer alacağını ifade eden Çelik, "Sizin emrinizdeyiz, sizinle yol yürümekten şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Dünyada ne kadar faşist, insan hakları düşmanı varsa başka liderle uğraşmıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyor. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olmasaydı Türkiye ve Kahramanmaraş'ın Azerbaycan'ın yanındaki sesi dünyada bu kadar güçlü çıkan bir ikinci tavır olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Kahramanmaraşlılar olduğu için Azerbaycan'a şunu söylüyoruz; Korkmayın Cumhurbaşkanımız var, müsterih olun AK Parti var ve emin olun kazanacaksınız. Maraşlılar var, arkanızda." diye konuştu.

"Mazlumlar için bu kadar sesi yüksek çıkan kimse olmayacaktı"

Çelik, Türkiye'nin Somali'den Arakan'a kadar dünyadaki mazlum milletlere yardım elini uzatan güçlü bir ülke olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"100 yıl evvel Kurtuluş Savaşı'na Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara, Maraş düşmesin diye mücevherlerini satarak destek olan Arakanlı kadınlara, Arakanlı çocukların bugünkü torunlarına diyoruz ki dedelerinizin, ninelerinizin Kurtuluş Savaşı'nda bize yaptığı yardımı unutmadık, bugün büyük ve güçlüyüz, bugün de biz sizin yanınızdayız, sizi yalnız bırakmıyoruz. Böyle bir vefa devletiyiz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasaydı dünyada Filistin için, mazlumlar için bu kadar sesi yüksek çıkan başka bir kimse olmayacaktı."

AK Parti'den önce milli iradenin seçtiği hükümetlerin askeri vesayetle yok edildiğini, 27 Nisan'da verilmeye çalışılan muhtıraya Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin direndiğini kaydeden Çelik, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa muhtıra teşebbüsü ters çevrildi, kağıt parçasına çevrildi. Niye, çünkü hiçbir vesayet girişimi hiçbir hükümete el koyma teşebbüsü, Maraş'lı geçit vermediği sürece başarılı olamaz. Maraşlılar 27 Nisan'a, 15 Temmuz'a geçit vermediler. Maraşlılar Cumhurbaşkanımıza saldıran Avrupa'nın faşistlerine geçit vermiyorlar. Maraşlılar büyük Türkiye davasının önünü kesmek isteyenlere geçit vermeyecekler." şeklinde konuştu.

"Terör devletine geçit vermeyeceğiz"

Türkiye'nin iradesine haksız şekilde el koymak isteyenlerin, milli iradeye karşı teşebbüste bulunanların ilk cevabı Kahramanmaraşlı gençlerden aldığını ve bundan sonra da alacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Etrafımızda oluşturulmaya çalışılan kara bulutlara, etrafımızdan yayılan kötü haberlere kulak asmayın. Türkiye büyüktür, daha da büyüyecek. Maraş yanında olduğu sürece bu büyük siyasi hareket Türkiye'deki ve dünyadaki kazanımlarına yepyeni kazanımlar katacak. Bütün ideallerimiz için, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürümeye devam edeceğiz. Terör örgütleriyle saldırıyorlar, Suriye'den üzerimize geliyorlardı. Cumhurbaşkanımız 'Suriye'de terör devletine geçit vermeyeceğiz' dedi. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bütün gücüyle buna müsaade etmeyecek. Arkasından Akdeniz'deki haklarımızı gasbetmeye çalışıyorlar, Avrupa'daki Müslümanlara saldırıyorlar. O kadar cepheyi büyütüyorlar ki yurt dışındaki muhataplarımız bile 'Gücünüz buna nasıl yetiyor, bu kadar çok cephede bu kadar çok sorunla uğraşırken Türkiye nasıl ayakta kalabiliyor, nasıl dağılmıyor.' diyor. İşte sadece bilinmesi gereken şey şu, Türkiye'deki her şeyin sahibi millettir, Türkiye'de kimin yöneteceğine, kimin karar sahibi olacağına sadece millet karar verir. Siz AK Parti kararında devam ettiğiniz müddetçe Türkiye düşmanları kaç tane cephe açarsa açsın hepsine koşmaya hazırız, hepsinde yenilgiye uğratmaya hazırız. Bütün cephelerde Türkiye için, milletimiz için zafer kazanmaya hazırız."

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika


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