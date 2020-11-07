AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kongrelerimizle birlikte yenilenen, tazelenen, bir yandan tecrübeyle beslenirken tecrübenin gösterdiği ışıkla yolunu aydınlatırken ama diğer yandan geleceğe ışık tutacak genç dinamik yürekleri de ailesine katan büyük bir aileyiz" dedi.

Karaaslan, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığının 12 Şubat Stadı'nda yapılan 7. Olağan Kongresi'nde, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçmişte Anadolu'da hiç kolay olmayan bir mücadele verildiğini anlatan Karaaslan, "Bir tarafta medeniyetimizin izlerinden beslenirken bir taraftan geleceğe yön veriyoruz. ve bunu yaparken de işte bugün bu statta olduğu gibi bu ay yıldızlı şanlı bayrağın altında olmaktan gurur duyuyoruz. Onun onuru ile kendimizi daha güçlü hissediyoruz ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin o dik duruşu ile bugün Türkiye'nin olduğu kadar dünya liderinin yol arkadaşı olmaktan, onunla birlikte bu kutlu dava yolunda birlikte yol yürümekten, onunla omuz omuza durmaktan onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

AK Parti'nin kurulduğu döneme değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"İşte bizim 14 Ağustos 2001'de 'milletimiz kurdu ve biz tabelasını astık' dediğimiz partimizin yenilenme, tazelenme dönemine yine şahitlik ediyoruz. İnşallah bütün Türkiye'de kongrelerimizle birlikte yenilenen, tazelenen bir yandan tecrübeyle beslenirken tecrübenin gösterdiği ışıkla yolunu aydınlatırken ama diğer yandan geleceğe ışık tutacak genç dinamik yürekleri de ailesine katan büyük bir aileyiz biz artık.

Bugün bir yıl içerisinde Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'de üyelerine 1 milyon yeni üyeyi katan, ailesine 1 milyon yeni yürek, yeni heyecan, yol arkadaşı katan ve 11 milyon hedefini geçen koskocaman AK Parti ailemizin Kahramanmaraş teşkilatlarını da huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. İnşallah sayılarla değil yüreklerle gönüllerle özetlediğimiz bu yolculuğumuz daha daha çok uzun sürecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de, her mücadelenin içinde bir ruhun bulunduğunu, AK Parti'nin bu mücadelesinin, kalbinin attığı, beraber yürüdüğü şehirlerden birinin de Kahramanmaraş olduğunu belirtti.

Kandemir, "AK Parti sadece Türkiye'de değil yeryüzünde insanlığın, vicdanın, hakikatin mücadelesini veriyor. Cumhurbaşkanımızın ardında hep beraber, ele ele, gönül gönüle, gönül tellerimizi birbirine değdirerek adeta bir enerji, bir sinerji biriktiriyoruz ve o enerjiyle Genel Başkanımız yeryüzüne dünyaya insanlığın değerlerini hatırlatıyor. Onun için AK Parti'de mücadele etmek, gayret göstermek büyük bir şeref, bir nasip bizler için." ifadelerini kullandı.

"Yol arkadaşlığı gönülden emek vermeyi gerektirir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise yol arkadaşlığının gönülden emek vermeyi, severek bu işi yapmayı gerektirdiğini söyledi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın

umudu olan bir liderin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, arkasındayız, sağındayız, solundayız, hep beraberiz. O yüzden de Türkiye bütün dünyanın gözünü diktiği ve hedef olarak belirlediği bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin

hedefte olduğu bir dönemde elbetteki AK Parti de bütün dünyanın gözünün önünde olan bir siyasi parti olarak dikkatle izlenmekte. O yüzden bugün bu kongrede verdiğimiz mesajlar, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bütün Türkiye'nin değil, bütün dünyanın umudu olacak mesajlardır.

Dünyanın daha fazla silaha, yükselen duvarlara, kavgaya, ateşe, savaşa ihtiyacı yok. Dünyanın merhamete ihtiyacı var, dünyanın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve paylaşmaya ihtiyacı var. ve bunun umudu olan da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize çizdiği hedefte ve yolda yürümek için bizlerin de buna örnek olarak daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, muhabbete ve birbirimize olan merhametimize ihtiyacımız var. İnşallah her zamanki gibi örnek olan dava arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, 2023-2053 ve 2071 hedeflerimize yürürken yanında, sağında, solunda arkadaşını, eşini, dostunu, akrabasını, ihtiyacı olan herkesi gözeterek, yetimin başını okşayarak, ihtiyaç sahibine el uzatarak, merhametini göstererek çok daha güçlü, dinamik ve ilk günkü aşkımızla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 19 yıla yakın zamandan bu yana partinin tüm kademelerinde görev alan, yaptığı görevin ve çalışmaların ne kadar değerli olduğunun farkında olan biri olarak bugün bayrağı başka bir kardeşine teslim edeceğini belirterek, "Bayrağı devralacak Fırat kardeşimiz ve ekibi bugünden sonra daha büyük bir heyecan ve şevkle davamızın yükselişi için bizlerden çok çalışacaktır." dedi.