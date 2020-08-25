AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici'den ilçe kongrelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, eylül ayında ilçe kongrelerini tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Debgici, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koranovirüs (Kovid-19) salgını öncesinde ilçe kongrelerini başlattıklarını ve bir süre sonra salgın nedeniyle kısıtlamaların yaşandığını söyledi.

Ağustos ayı itibariyle AK Parti'de tekrardan ilçe kongre sürecinin başladığına dikkati çeken Debgici, " Türkiye'nin birçok bölgesinde ilçe kongreleri yapılmaya başlandı. Akabinde kadın ve gençlik kolları kongreleri de tamamlanıyor. Biz de eylül ayında, yapmadığımız 10 ilçede kongrelerimizi tamamlayarak il kongresine başlayacağız." dedi.

Debgici, kongrelerin her zaman bayram ve düğün havasında geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Salgından dolayı tedbirlerimizi en üst düzeyde alarak, hassas ve sağlıklı şekilde ilçe kongrelerini yürüteceğiz. İl kongreleri sonrasında ise inşallah 7. olağan büyük kongremizi 2021'in yaz ayında yapacağız. İlçe kongrelerine cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Dulkadiroğlu kongresiyle start vereceğiz. 6 Eylül'de Çağlayancerit ve Pazarcık, 12 Eylül'de Onikişubat, 13 Eylül'de Andırın ve Afşin, 19 Eylül'de Türkoğlu ve Ekinözü, 20 Eylül'de ise Nurhak ve Elbistan ile ilçe kongrelerini tamamlayacağız. Tüm Türkiye'de ilçe kongreleri ekim ayının sonuna kadar tamamlanacak."