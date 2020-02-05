AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, kongre sürecini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti İl Başkan Ömer Oruç Bilal Debgici, kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Debgici, il binasında ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda, parti olarak kongre sürecine girildiğini, ilçelerde delege çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde genel merkez koordinesinde tüm teşkilat kademelerinin kurulduğu günden bu yana gece gündüz ve yağmur çamur demeden çalıştığını ifade eden Debgici, partiye emek veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Türkiye genelinde 22 Şubat'ta ilçe kongrelerinin başlayacağını ve 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Debgici, "Ağustos ayının içeresinde il kongreleri başlayacak. Olağan büyük kongreye büyük bir coşku içerisinde milletimizle el ele gönül gönüle hep beraberce gideceğiz. AK Parti'nin tüm kongreleri büyük bir coşku ve bayram havasında geçmiştir. Hiçbir zaman aksi ve sıkıntılı bir durum olmamıştır. AK Parti ülkemize ve şehrimize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir." diye konuştu.

Debgici, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Çam'ın yaş durumundan dolayı görevi başka bir kişiye emanet edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelmesinin planlandığını belirten Debgici, "Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Ben bu coşkuya, heyecanın olacağı güne tüm kardeşlerimizi davet ediyorum. İnşallah 12 Şubat her zaman olduğundan daha coşkulu olacak." dedi.

Debgici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da 7 Şubat'ta Kahramanmaraş'a geleceğini sözlerine ekledi.