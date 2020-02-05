AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, kongre sürecini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, kongre sürecini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, kongre sürecini değerlendirdi

6 saat önce

AK Parti İl Başkan Ömer Oruç Bilal Debgici, kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, kongre sürecini değerlendirdi, System.String[]

AK Parti İl Başkan Ömer Oruç Bilal Debgici, kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Debgici, il binasında ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda, parti olarak kongre sürecine girildiğini, ilçelerde delege çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde genel merkez koordinesinde tüm teşkilat kademelerinin kurulduğu günden bu yana gece gündüz ve yağmur çamur demeden çalıştığını ifade eden Debgici, partiye emek veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Türkiye genelinde 22 Şubat'ta ilçe kongrelerinin başlayacağını ve 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Debgici, "Ağustos ayının içeresinde il kongreleri başlayacak. Olağan büyük kongreye büyük bir coşku içerisinde milletimizle el ele gönül gönüle hep beraberce gideceğiz. AK Parti'nin tüm kongreleri büyük bir coşku ve bayram havasında geçmiştir. Hiçbir zaman aksi ve sıkıntılı bir durum olmamıştır. AK Parti ülkemize ve şehrimize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir." diye konuştu.

Debgici, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Çam'ın yaş durumundan dolayı görevi başka bir kişiye emanet edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelmesinin planlandığını belirten Debgici, "Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Ben bu coşkuya, heyecanın olacağı güne tüm kardeşlerimizi davet ediyorum. İnşallah 12 Şubat her zaman olduğundan daha coşkulu olacak." dedi.

Debgici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da 7 Şubat'ta Kahramanmaraş'a geleceğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş, Ömer Oruç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici, kongre sürecini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]