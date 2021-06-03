AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'e ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'dan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'e ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti. AA Genel Müdürlük Binası'ndaki ziyarette Öçal, Karagöz'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini iletti. Görüşmede Karagöz, AA'nın çalışmaları hakkında Öçal'a bilgi verdi ve AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" isimli albümünü hediye etti. Öçal da kendisinin kaleme aldığı "PKK Terörü ve Kadın" kitabını, Genel Müdür Karagöz'e takdim etti.

Son Dakika

Tedbirleri çiğnediği için ceza yiyen İrem Derici, bir de yakalandığı anları paylaşıp dalga geçti

Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel

Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı

Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz

Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!

Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var

Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı

1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor