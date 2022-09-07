Öçal ziyarette, AA'nın hem dünyada hem de Türkiye 'de önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, ajans personellerine başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

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