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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

18.11.2021 21:44
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İmran Kılıç kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1957 yılında doğan Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi ve yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan Kılıç, 26. ve 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

Kılıç; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti - Son Dakika


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