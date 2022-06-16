DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
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DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

16.06.2022 16:44

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1018'inci gününde devam ediyor.

AK Parti'li Öçal, HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Öçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bir annenin evladının ayrı bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Öçal, "Diyarbakır annelerinin mücadelesini sıradan bir mücadele olarak görmüyoruz. Diyarbakır annelerinin mücadelesini, teröre karşı konulmuş en güçlü sivil mücadele olarak görmek lazım. Bir an önce bu annelerin feryadına herkesin kulak kesilmesi lazım. " diye konuştu.

Türkiye'de medya, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler başta olmak üzere herkesin, annelerin acısını görmesi gerektiğini belirten Öçal, ailelere destek verilmesi gerektiğini aktardı.

"Siyaset üstü bir mücadele olarak değerlendirmek lazım"

Habibe Öçal, "Hikayelerini dinlediğimizde 8, 9, 10 yaşında çocuklar, maalesef HDP eliyle analarından koparılmış vaziyette. Eğer onlarda azıcık inanç, merhamet varsa buradaki annelerin gözyaşlarına tanıklık eder, seslerine kulak verirler." sözlerini sarf etti.

Ailelerin kararlılıkla eylemi sürdürdüğünü anlatan Öçal, anne ve babaların tek isteklerinin de evlatlarına kavuşmak olduğunu kaydetti.

"Diyarbakır annelerinin mücadelesini, siyaset üstü bir mücadele, sivil bir direniş olarak değerlendirmek lazım. Paydası devlet ve millet olan bütün siyasi partililerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, bir an önce bu annelerin sesine kulak verip, bu direnişi, bu mücadeleyi desteklemesi gerektiği kanaatindeyim. Onlara verecek tek bir çocuk değil, çocuğumuzun tırnağı dahi yok" ifadesini kullanan Öçal, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istediklerini vurguladı.

Öçal, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

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