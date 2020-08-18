AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sezal vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Sezal, partisinin Onikişubat İlçe Başkanlığında vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek sorunlarını not alan Sezal, gazetecilere, Germenicia Antik Kentine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antik kent bölgesindeki kazı çalışmaları için ödenek ayarlandığını belirten Sezal, şunları kaydetti:

"Öncelikle onun müjdesini vereyim. Önceden kazı yapılmış alanlarda çıkan mozaiklere için platformlar ayarlandı. Şu anda Kültür Bakanlığımızın onayıyla, oralarda hazırlanmış şekilde turizme açılacak. Diğer bölgelerde ise kazıların tamamlanmasının ardından burası Kahramanmaraş'ın turizmine kazandırılacak."

Sezal, vatandaşlarla buluşmaların ve ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.